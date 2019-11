Il Mattino: Mertens sempre più lontano dal Napoli, sondaggio della Juventus

Sembra vicina al capolinea l’avventura di Mertens al Napoli: Roma e Inter monitorano la situazione, ma c’è anche il sondaggio della Juventus.

Quello di Dries Mertens resta un futuro ancora tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al scadrà a giugno e, nonostante le tante voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, con il club partenopeo non si è arrivati ad alcuna intesa sul rinnovo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante al momento sembri complicato riuscire a ricomporre la frattura che si è venuta a creare con Aurelio De Laurentiis, la volontà dell’attaccante sarebbe ancora quella di restare a Napoli, la strada che porta ad una possibile permanenza sembra però in salita.

Mertens è stato additato come uno dei capi dell’ormai famoso ammutinamento e tale circostanza ha portato varie società a fiutare l’affare.

La è tornata a farsi sentire e resta viva l’opzione Inter. Il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi costretto ad arrivare ad una punta già a gennaio, cosa questa che porterebbe ad aprire una trattativa già in vista della sessione invernale di calciomercato.

Anche ed hanno messo nel loro mirino il belga, ma c’è anche la tra le società che stanno monitorando la situazione. Gli uomini mercato bianconeri hanno già fatto un primo sondaggio, ma al momento non si è andati oltre. Per ora si tratta solo di una raccolta di informazioni, i prossimi mesi diranno se il tutto si tramuterà in un qualcosa di più concreto.