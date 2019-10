Mertens cuore Napoli: "Non mi vedo in nessun altro club italiano"

Dries Mertens giura amore al Napoli: "Voglio restare, qui mi sento a casa. Cina o Qatar? Punto a giocare ad alti livelli il più a lungo possibile".

Dries Mertens 'vede' solo azzurro . Il folletto belga si incatena al club di De Laurentiis, lanciando messaggi d'amore nell'ottica del rinnovo di un contratto in scadenza a giugno.

L'attaccante, intervistato da 'RBTF', giura amore ai partenopei manifestando la chiara intenzione di prolungare la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.

"Voglio solo restare a Napoli, ma al momento non posso dire nulla. Sono belga, ma sono quasi italiano. Se me ne andrò mi mancherà tutto, ma non mi vedo in nessun altro club italiano: mi farebbe strano, a Napoli mi sento a casa".

A chi gli ricorda le proposte super pervenute e gli paventa un eventuale futuro in campionati ricchi come o , Mertens rispedisce l'ipotesi al mittente.

"Spero di giocare ad alti livelli il più a lungo possibile. Un ritorno in a fine carriera? No, non credo proprio. Mi è stato detto di essere adatto per il calcio spagnolo, ma da lì non mi è arrivata mai nessuna offerta...".

Il numero 14 del Napoli, infine, spende una battuta su Diego Armando Maradona e quel goal che gli manca per agganciare il Pibe de Oro nella classifica assoluta dei bomber azzurri.