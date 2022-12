Mertens e il 'no' alla Salernitana: "Non me la sentivo di indossare un'altra maglia in A"

La rivelazione dell'attaccante belga: "Ci hanno provato, ma dopo quella del Napoli non me la sentivo di vestire un'altra maglia in Serie A".

In estate si è chiusa la sua avventura al Napoli, e così Dries Mertens ha scelto la Turchia, e più precisamente la maglia del Galatasaray, come nuova tappa della propria carriera. L'attaccante belga, nel corso di un'intervista esclusiva a 'Il Mattino' ha però confidato di essere stato avvicinato da un'altra squadra che milita in Serie A: la Salernitana. "Iervolino ha capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. I granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e mi sarebbe piaciuto approfondirlo, ma c'era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei voluto indossare un'altra maglia in Serie A. Non me la sentivo". Una maglia azzurra, quella del Napoli, che gli è rimasta nel cuore: "Napoli mi manca molto, ma qui sto molto bene". I partenopei stanno dominando da imbattuti il campionato di Serie A: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie: gioca bene e... non diciamo niente". I nuovi acquisti - su tutti Kvaratskhelia - stanno impressionando l'attaccante classe 1987: "La società ha fatto dei colpi straordinari. Non è facile fare bene subito quando approdi in un campionato difficile come la Serie A". Scelti da Goal Mondiali 2022: il calendario e dove vederli

