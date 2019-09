Mertens e Callejon futuro da scrivere: rinnovi col Napoli in bilico

Ancora da decidere il futuro di Mertens e Callejon: il belga potrebbe liberarsi a parametro zero, lo spagnolo punta ad un biennale.

Sono due degli uomini cardine del , ma il loro futuro è ancora tutto da scrivere. Dries Mertens e José Maria Callejon hanno iniziato bene la stagione (per entrambi un goal nelle prime due partite di campionato), confermandosi degli elementi ancora importanti per lo scacchiere tattico di Carlo Ancelotti, con ogni probabilità serviranno però ancora dei mesi per capire se anche il prossimo anno vestiranno la maglia azzurra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, sia per l’attaccante belga che per l’esterno spagnolo (per entrambi contratto in scadenza nel 2020), ogni decisione potrebbe essere presa solo alla fine del campionato.

Per quanto riguarda Mertens, la scelta del club sarebbe quella di consentirgli di liberarsi a parametro zero, in modo che possa tornare a prendere in considerazione l’offerta presentatagli a gennaio dai cinesi del Dalian, ma lo stesso giocatore vorrebbe convincere Aurelio De Laurentiis a prolungare la sua permanenza per almeno un’altra stagione, in modo magari da avere la possibilità di superare prima Maradona e poi Hamsik nella classifica dei migliori bomber partenopei di sempre.

Sul fronte Callejon invece, Giuntoli vorrebbe proporre un rinnovo per un altro anno, ma il giocatore vorrebbe prolungare per almeno due stagioni, altrimenti è pronto a prendere in considerazione un’esperienza in .