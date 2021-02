Meret da riserva a paratutto: Napoli-Juve in stile 'sliding doors'

Alex Meret gioca Napoli-Juventus per via dell'infortunio di Ospina e si rivela il migliore in campo: spiccano due interventi super su Morata e CR7.

Alex Meret, Napoli-Juventus, non doveva giocarla. Gattuso aveva affidato i pali azzurri ad Ospina, poi accade che un episodio da 'sliding doors' cambi il sabato al portiere friulano.

Il 'collega' colombiano va ko durante il riscaldamento, abbandona desolato il prato del 'Diego Armando Maradona' e spalanca a Meret la porta, del campo e di un pomeriggio che si rivela da incorniciare.

Per informazioni chiedere a Cristiano Ronaldo e Morata, ipnotizzati dall'estremo difensore gettato nella mischia senza preavviso e rivelatosi il migliore tra i 22 protagonisti del match.

Prima la parata super sul tap-in da dentro l'area piccola del portoghese, poi l'intervento di piede sulla conclusione di Morata abile a liberarsi sugli sviluppi di una mischia. Nel mezzo, la respinta sulla botta centrale di Chiesa e altre dimostrazioni di sicurezza.

Meret non ha fatto rimpiangere Ospina, alzando il muro e allontanando da Napoli gli spettri della crisi: un messaggio a Gattuso anche in chiave futura, alla luce di un calendario fittissimo di impegni.

Per l'ex Udinese in questa stagione le presenze complessive fin qui sono13: 9 in campionato, 3 in Europa League e una in Coppa Italia, con 14 goal al passivo, 4 clean sheets e prestazioni non sempre convincenti. Sotto la lente, in particolare, una minore capacità di guidare la difesa nonchè meno predisposizione coi piedi rispetto ad Ospina.

"David in questo è molto abile, si sa - ha dichiarato Meret a 'Sky' - Abbiamo caratteristiche diverse, ma da quando è arrivato Gattuso ci stiamo lavorando tanto e penso di essere migliorato. Devo continuare così. In campo ero abbastanza tranquillo, sapevo cosa voleva il mister in fase di costruzione". "Sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta e speriamo ci dia fiducia per il futuro. Abbiamo creato molto meno rispetto al solito, ma non sono mancate attenzione, determinazione e l'aiutarsi tutti per 95'. Questo per portare a casa il risultato dev'esserci sempre".

Il successo sulla Juve ridà morale al Napoli e aumenta le quotazioni di Meret, passato dalla panchina alla palma di 'man of the match' nel giro di 2 ore.