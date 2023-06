Dallo Spezia all'Arabia Saudita: Agudelo cercato dall'Al-Nassr

Il centrocampista colombiano è in uscita dal club ligure. Su di lui l'interesse della squadra saudita dove milita Cristiano Ronaldo.

Passare dalla retrocessione a giocare con Cristiano Ronaldo. Uno scenario che non si presenta frequentemente, ma che potrebbe materializzarsi nella carriera di Kevin Agudelo.

Il centrocampista dello Spezia è reduce dalla sconfitta nello spareggio per la permanenza in Serie A contro il Verona, che ha condannato la società bianconera a tornare tra i cadetti dopo tre anni in massima serie.

Per questo motivo ci si aspettano diverse partenze da La Spezia e tra i calciatori che potrebbero cambiare aria c'è anche il colombiano.

Come riferisce Sky, Agudelo piace agli arabi dell'Al-Nassr, squadra dove milita dallo scorso febbraio anche Cristiano Ronaldo.

Resta da vedere se il club saudita affonderà il colpo e permetterà al centrocampista di confrontarsi nella Pro League la prossima stagione.