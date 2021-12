Gli occhi della Serie A su Lucca, il presidente del Pisa: "Lo vuole il Milan"

Non c'è bisogno di particolari presentazioni: ormai da due stagioni il nome di Lorenzo Lucca è noto a tutto il calcio italiano, soprattutto per l'impatto registrato in Serie B.

Il Pisa, che lo ha acquistato dal Palermo nella scorsa estate, se lo gode anche in ottica futuro e mercato: da inizio campionato sono 6 le reti messe a segno in 16 gare con la maglia nerazzurra, con le 2 siglate con quella dell'Italia Under 21 a completare il quadro.

Nelle ultime settimane, chiaramente, sono state diverse e voci riguardanti un suo possibile trasferimento in Serie A: nelle scorse ore Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha fatto il punto sul domani dell'attaccante.

"Abbiamo avuto tante sollecitazioni tra cui anche del Milan e di alcuni club internazionali che sono venuti a vederlo".

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, il massimo dirigente nerazzurro, però, ha precisato le difficoltà di un suo addio nel mese di gennaio.

"Se ne può parlare a giugno: è forte e ha grandi margini di crescita".

Discorso rimandato a fine stagione, insomma: nel frattempo Lorenzo Lucca, che in campionato non segna dallo scorso 2 ottobre, avrà ancora modo di sorprendere.