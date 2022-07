Il Milan tratta Douglas Luiz con l'Aston Villa: si apre uno spiraglio per l'accordo

Il club rossonero compie ulteriori passi in avanti per il centrocampista brasiliano in scadenza con i Villans nel giugno 2023.

Continua per il Milan la ricerca di un centrocampista da consegnare a Stefano Pioli già da questa finestra di calciomercato: uno dei nomi più concreti è quello di Douglas Luiz. Il mediano brasiliano classe 1998 è arrivato in Inghilterra nel 2017 grazie al Manchester City, che dopo averlo prelevato dal Vasco da Gama lo ha poi girato in prestito al Girona, per poi cederlo all'Aston Villa nel 2019. Con i Villans Douglas Luiz ha collezionato 111 partite, siglando 5 reti, tutte in Premier League.

Il giocatore va in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e questo potrebbe indurre l'Aston Villa a ragionare su una cessione: secondo quanto appreso da GOAL, il Milan, dopo aver sondato la possibilità di ingaggio, avrebbe compiuto importanti passi in avanti. L'articolo prosegue qui sotto Il valore stimato per Douglas Luiz si avvicina ai 30 milioni di euro, ma la durata dell'accordo con i Villans potrebbe far chiudere la trattativa a un prezzo minore. Si tratta di un profilo che piace senza dubbio alla società rossonera, soprattutto con le numerose incognite relative all'affare Renato Sanches. Si stringe, insomma, in casa Milan.