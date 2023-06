Il Chelsea interessato a Maignan: primi contatti, ma il Milan non vuole vendere

Il club inglese ha messo nel mirino l'estremo difensore del Milan. Contatti avviati, ma l'idea dei rossoneri è di non cederlo.

Il Chelsea vuole continuare la sua faraonica campagna di rafforzamento. Malgrado le cifre ingenti spese nel mercato di gennaio, i Blues hanno chiuso la Premier League al dodicesimo posto.

Un piazzamento che esclude la squadra di Londra dalle prossime competizioni europee. Ma non preclude la voglia di migliorare ancora la squadra e rafforzarla.

In questo senso l'ultimo nome comparso sulla lista in casa Chelsea è quello di Mike Maignan, estremo difensore del Milan.

Il club inglese ha ufficializzato il suo interessamento per il francese, tra i migliori portiere europei di questa stagione malgrado l'annata non sempre esaltante dei rossoneri, e ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore.

Il Milan però, almeno al momento, non sembra intenzionato a volersi privare di uno dei suoi punti di riferimento. Nel mercato nulla è mai certo, e chissà che un'offerta di un certo tipo non possa far vacillare la dirigenza rossonera.