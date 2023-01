La Juventus pensa al rientro di Cambiaso: Pellegrini verso la Lazio, ma il nodo è Fares

Valzer degli esterni in Serie A, su diversi assi: si lavora in casa bianconera e in quella biancoceleste, sinergia Bologna-Sassuolo.

La situazione di Juventus e Lazio è assai diversa, in classifica, per le note vicende delle ultime settimane, ma un punto in comune i due club possono averlo nel mercato. Entrambi, infatti, hanno la necessità di coprirsi sulla fascia sinistra, rinforzandosi per rilanciare i propri obiettivi stagionali: in casa bianconera e in quella biancoceleste i nomi caldi sono quelli di Andrea Cambiaso e Luca Pellegrini. Facciamo ordine: la Juventus nelle prossime ore dovrebbe richiamare il laterale, attualmente, in prestito al Bologna, con cui ha disputato 18 gare quest'anno in Serie A. I rossoblù, per farlo, proveranno a chiudere per Kyriakopoulos (siamo ai dettagli finali) con il Sassuolo (chè è vicinissimo a Zortea), così da coprirsi subito. In questo modo, i bianconeri, di comune accordo con l'Eintracht Francoforte, e dopo aver fatto rientrare Luca Pellegrini, potrebbero cedere quest'ultimo in prestito con diritto di riscatto alla Lazio. Si tratta di un'operazione su cui la Juventus e la società biancoceleste hanno già un'intesa di fondo, ma molto dipenderà dall'epilogo della vicenda relativa a Mohamed Fares. Sull'algerino, sondato dall'Alanyaspor, c'è anche il Torino, che potrebbe chiudere per un prestito con diritto di riscatto: insomma, si attende l'esito di questa trattativa, prima di procedere oltre. Poi, qualora dovesse esserci l'ok, Pellegrini potrà trasferirsi alla Lazio: il tutto mentre la Juventus si prepara a riaccogliere Cambiaso dalle parti dell'Allianz Stadium Scelti da Goal Calciomercato LIVE! Gravillon verso il Torino

