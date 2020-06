Menez lascia ufficialmente il Paris FC: la Reggina sogna il colpo

Jeremy Menez lascia il Paris FC dopo un solo anno: l'ex Milan piace alla Reggina, che ora pensa in grande e spera di chiudere nei prossimi giorni.

Una carriera fatta di alti e bassi con tante partite in tra e : il futuro di Jeremy Menez potrebbe essere di nuovo in , dove ad attenderlo c'è la Reggina. L'attaccante ha infatti terminato ufficialmente la sua avventura con il Paris FC e ora il club calabrese sogna in grande.

L'annuncio del divorzio dalla squadra parigina, dove Menez ha giocato una sola stagione, è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali del club:

"Ho vissuto qui un grande anno, avevo bisogno di ritrovare il gusto di giocare a calcio. Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di squadra e questa è la cosa più importante. Ho parlato con il presidente e abbiamo deciso di interrompere il rapporto per diversi motivi, che restano tra noi".

🔵 Après l’annonce de son départ, @jeremy_menez187 a souhaité s’exprimer afin d’adresser des remerciements. 👇 — Paris FC (@ParisFC) June 6, 2020

Sulle tracce di Menez c'è ormai la Reggina, che ha iniziato a muovere i primi passi qualche settimana fa: il club calabrese sta dominando il girone di Serie C e dunque sta pensando in grande per un ritorno in Serie B in grande stile.

L'operazione Menez è ora più di una semplice suggestione: con il classe '87 svincolato le due parti avranno via libera verso la firma, che la stessa Reggina spera di raggiungere nei prossimi giorni dopo i contatti degli ultimi giorni.