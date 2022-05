Tifosi del Real in estasi per Mendy: salvataggio sulla linea sull'1-0 per il City

Il Real Madrid affronterà il Liverpool in finale di Champions League. Una qualificazione da parte dei Blancos impensabile, considerando come il Manchester City avesse due goal di vantaggio fino al 90'. La doppietta di Rodrygo iin un minuto ha invece portato i Blancos all'ultimo atto della competizione. Brasiliano in copertina, ma non solo lui.

Benzema ha segnato il 3-1 su rigore che assicura ad Ancelotti l'ennesima finale di Champions League, Asensio ha prolungato di testa per Rodrygo. Mendy, invece, ha tenuto il risultato fermo sull'1-0, permettendo al compagno di segnare una doppietta utile a fare la storia del torneo.

Ferland Mendy, difensore del Real Madrid, è stato infatti autore di un intervento che sull'1-0 del Manchester City non è apparso così decisivo, ma che dopo il successo dei Blancos e la finalissima raggiunta assume connotati leggendari: conclusione di Grealish respinta sulla linea al minuto 85 già divenuta cult.

Schierato da Ancelotti sulla sinistra, Mendy si era lasciato sorprendere come il resto della difesa del Real Madrid al momento del goal di Mahrez, solo sulla destra al momento dell'azione di Bernardo Silva e del neo-entrato Gundogan. Il riscatto spazza via ogni assaggio di passato.

Per Mendy, arrivato al Real Madrid nel 2019 subito dopo l'ultima Champions vinta dai Blancos, ci sarà ora la possibilità di giocare la prima finalissima della sua vita. Conquistata anche grazie a quella respinta quando tutto, per i bianchi di Ancelotti, sembrava perduto.