Rodrygo scrive la storia: doppietta in un minuto, supplementari e finale

Rodrygo porta il Real Madrid ai supplementari di Champions League. Due goal insperati per i Blancos, quando tutto sembrava portare il Manchester City in finale contro il Liverpool. Invece, doppietta nel giro di un minuto tra 90' e 91' e match tutto da decidere con trenta minuti in più. L'epilogo? Goal di Benzema per il 3-1 e team Ancelotti in finale.

La Champions League 2021/2022 continua ad essere una delle più pazze di sempre, soprattutto con il Real Madrid in campo. Dopo aver rimontato il PSG ed eliminato il Chelsea con le reti da urlo di Benzema, stavolta è stato Rodrygo a fare l'impensabile.

Rodrygo, vincitore della NxGn 2020 come miglior giovane adolescente, è stata la mossa disperata di Ancelotti nel secondo tempo di Real Madrid-Manchester City, con gli ospiti avanti grazie alla rete di Mahrez. Sembrava impossibile, invece il giovane brasiliano ha segnato le due reti utili a prolungare la gara.

E' un Rodrygo on fire, visto il goal nel match contro il Chelsea, fondamentale per il passaggio del turno, e le tre reti e due assist negli ultimi cinque incontri di Liga. Di fatto la seconda doppietta consecutiva dopo quella del 30 aprile che ha consegnato la matematica vittoria della Liga agli uomini di Ancelotti.

21enne, con la doppietta al Manchester City, Rodrygo tocca otto goal in stagione e nove assist. Due reti arrivate in un modo mai visto prima: nessuno prima di lui, infatti, era stato capace di segnare una doppietta dal 90' in avanti in una gara nella fase a eliminazione diretta della Champions.

Al pari di Vinicius, anche Rodrygo è cresciuto in zona realizzativa grazie all'arrivo di Ancelotti. L'ex Santos si era fermato a due reti e otto assist nella passata stagione, aumentando vistosamente la sua abilità.

"Devo dire che mister Ancelotti è stato molto importante. Fin dal preseason mi ha parlato molto" aveva spiegato Rodrygo qualche mese fa. "Mi ha sempre aiutato e so che devo migliorare. Accetto le critiche costruttive e se faccio bene lui si congratula con me. So che crescerò ancora con lui".

A inizio 2022 Rodrygo ha anche ottenuto nuove convocazioni in Nazionale e considerando la stagione da urlo con il Real Madrid in questi ultimi mesi, non è da escludere un ruolo centrale per lui ai Mondiali qatarioti al via a novembre. Del resto, comunque vada la finale di Champions contro il Liverpool, porterà con sè esperienza e capacità sotto rete. Nonchè la sua vecchia duttilità su tutto il fronte d'attacco.