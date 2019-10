Meglio FIFA 20 o PES 20? Confronto, differenze, recensioni

FIFA 20 o PES 20: il definitivo confronto fra i due titoli calcistici virtuali: le principali differenze tra i prodotti di EA Sports e Konami.

FIFA 20 e PES 20 sono ormai arrivati nelle case di tutti gli appassionati e come ogni anno si scatena il confronto tra i due titoli calcistici virtuali. E' tempo dunque di analizzare i due prodotti di EA Sports e Konami in ogni loro caratteristica, sottolineandone le differenze.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

LICENZE

La solita battaglia estiva tra le due aziende ha portato qualche novità in termini di licenze: eFootball PES 2020 si è assicurato quest'anno la in esclusiva insieme al suo Allianz Stadium, un aspetto sicuramente rilevante per tutti i tifosi bianconeri, lasciando alla controparte il semplice 'Piemonte Calcio'. Discorso analogo per il e il suo Camp Nou.

Se da una parte PES piazza il doppio colpo con le squadre di Messi e Ronaldo, dall'altra FIFA risponde con il solito archivio infinito di campionati e stadi. Il titolo di EA Sports può vantare inoltre le musiche e le grafiche ufficiali di ed .

MODALITA'

I miglioramenti introdotti da PES nel suo MyClub non raggiungono ancora la vastità dell'Ultimate Team di FIFA: la gettonatissima modalità di EA resta ancora l'assoluta regina per quanto riguarda il gioco online, un vero e proprio gioco nel gioco capace di muovere intere community sul web. L'azienda canadese vince a mani basse il confronto dopo aver aggiunto anche la divertente modalità Volta, il calcio di strada che emula il successo del precedente FIFA Street, una bellissima alternativa da giocare sia online che offline.

GAMEPLAY

Il gameplay è da sempre l'aspetto più discusso in sede di paragone tra i due titoli calcistici, mai come quest'anno rivolti a un pubblico così diverso. Da una parte il calcio ragionato e simulativo di eFootball PES 2020, che premia chi vuole arrivare in porta con azioni manovrate, dall'altra il gioco frenetico e intenso di FIFA 20, più rivolto alla spettacolarità e alle giocate d'effetto. Migliorata la fisica della palla e dei contrasti in entrambi i titoli. Se apprezzate un ritmo di gioco più lento e un approccio più simulativo date un'occasione a PES, al contrario rivolgetevi a FIFA se preferite adrenalina, velocità e numeri spettacolari in quantità industriale.

GRAFICA

Il passaggio al Fox Engine ha dettato un enorme passo avanti di eFootball PES 2020, che porta su schermo una qualità nettamente superiore agli anni passati e al suo concorrente. Più curati anche i volti dei giocatori meno famosi, aspetto che da sempre penalizza la serie di FIFA, e le animazioni all'interno del gioco. La EA Sports ha preferito mantenere un comparto tecnico pressochè identico all'anno scorso, puntando su alcuni leggeri miglioramenti.

RECENSIONI

Quest'anno il duello tra FIFA 20 e PES 20 è più che mai serrato: la critica ha premiato Konami con un leggero vantaggio nelle votazioni finali, sottolineando l'enorme passo avanti fatto dalla casa giapponese rispetto agli ultimi anni. Il gioco di EA si conferma comunque una certezza, forte di un FUT sempre padrone della scena online e di un comparto modalità di primissimo livello. I due titoli si rivolgono dunque a un target di videogiocatori con esigenze del tutto diverse, pur trattando entrambi il complicato e meraviglioso mondo del calcio.