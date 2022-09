Meggiorini riparte dalla Promozione veneta: è ufficiale, giocherà nel San Giovanni Lupatoto

L'ex attaccante di Torino, Chievo e Vicenza riparte dai dilettanti dopo l'addio al professionismo: giocherà nel girone veneto di Promozione.

Soltanto quattro giorni fa aveva ufficializzato l'addio al calcio professionistico dopo una lunga carriera durata 18 anni, ma di appendere le scarpe al chiodo Riccardo Meggiorini non ha alcuna intenzione.

L'ex attaccante di Inter, Torino e Chievo, infatti, approda tra i dilettanti per vestire la maglia del San Giovanni Lupatoto, formazione che milita nel campionato di Promozione veneta.

Dopo aver esordito in Serie A nel 2004 con la maglia dell'Inter, ha militato in C1 e in B vestendo le maglie di Spezia, Pavia e Cittadella, prima di ritrovare il palcoscenico della massima serie per misurarsi con Bari, Bologna, Novara, Torino e Chievo.

In Serie A ha totalizzato 261 presenze impreziosite da 25 goal e 23 assist. Nelle ultime due stagioni ha giocato con il Vicenza in Serie B.