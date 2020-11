Media africani sicuri: Balotelli può giocare in Egitto, trattativa col Pyramids

E' ancora in bilico il futuro di Mario Balotelli, svincolato da quando si è interrotto il rapporto col : in questi giorni si sta allenando con il Franciacorta, club di Serie D, e nel frattempo riflette sul da farsi.

'Supermario' vuole valutare con estrema attenzione qualsiasi ipotesi gli si balenerà davanti: una di queste potrebbe portare ad un clamoroso trasferimento nella massima serie egiziana, nell'ambizioso club del Pyramids.

Acquistato nel 2018 dal Saudi Sports Authority presieduto da Turki Al-Sheikh, il Pyramids vuole scalare le gerarchie del calcio egiziano: l'ultimo campionato è stato dominato dall'Al-Ahly che ha terminato al primo posto con ben 24 punti di vantaggio proprio sulla società con sede ad Asyūṭ (terza alle spalle dello Zamalek), che recentemente per la panchina ha fatto un tentativo per Roberto D'Aversa, rispedito al mittente dal diretto interessato.

A riportare la notizia è Nuhu Adams, giornalista del portale africano 'Ghanasoccernet.com': dei contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, anche se dal Pyramids è arrivata una smentita.

Pyramids FC 🇪🇬 have entered into negotiations to sign Mario Barwuah Balotelli (30).



