La storia di Paul McShane: a 35 anni gioca con l'Under 23 dello United

Paul Mcshane è arrivato al Manchester United la scorsa estate. A Goal racconta: "Per me è una grande opportunità. Sono qui per aiutare i giovani"

Una storia che ha dell'incredibile quella di Paul McShane . Il difensore arrivato nella sessione di mercato estiva al Manchester United ha fin qui disputato sei gare con l'Under 23, formazione impegnata nel campionato di categoria. Tutto normale fin qui, se non fosse che McShane di anni ne ha ben 35.

Uscito proprio dal settore giovanile del Manchester United, il difensore non ha mai esordito ufficialmente con i Red Devils e ha trascorso la maggior parte della sua carriera nelle serie minori inglesi. Ha comunque avuto la possibilità di giocare anche in Premier League con le maglie di Sunderland e Hull City. E a Goal ha parlato di questa nuova esperienza.

" È stato un gioco da ragazzi per me tornare al Manchester United, è una grande opportunità per me "

Il fatto di giocare come fuori età nelle giovanili del Manchester United non sembra metterlo assolutamente in difficoltà. Anzi pare ben felice di poter aiutare i più giovani in campo prima di iniziare il percorso da allenatore in vista della prossima stagione. Al punto da aver rifiutato proposte da altri club.

"Non sono qui per giocare né entrare in prima squadra, ma per avere una prospettiva diversa durante gli allenamenti e le partite. Il bello è che posso aiutare i ragazzi in mezzo al campo ".

McShane, pur non avendo mai giocato una gara in prima squadra con il Manchester United, ha potuto giovare degli insegnamenti di Sir Alex Ferguson e ha avuto la possibilità di condividere lo spogliatoio con gente del calibro di Roy Keane, Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo e Rio Ferdinand .

" Essendo cresciuto qui, è come se avessi assimilato gli standard che ci sono in questo club per tutta la mia carriera. Ho cercato sempre di mantenere questo livello in tutti i club in cui sono stato. Allenarsi con Roy è stata una bella esperienza, perché non ci è andato piano con me, ricordo di essere stato aggredito qualche volta per non aver dato via il pallone abbastanza in fretta. Non faceva prigionieri e non guardava all'età. Diceva che il suo era un amore duro".