McKennie alla Juventus: obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions

I bianconeri dovranno obbligatoriamente sborsare i 18,5 milioni del diritto di riscatto qualora chiuderanno nelle prime quattro posizioni.

Operazione lampo: nel giro di pochi giorni, la ha chiuso per il secondo acquisto a centrocampo. Dopo Arthur, a titolo definitivo dal , ecco Weston McKennie. Acquisto ufficializzato nella serata di ieri.

4,5 milioni di euro il costo del prestito, più 18,5 per il riscatto, a cui vanno ad aggiungersi 7 milioni di eventuali bonus. Una spesa che può gonfiarsi fino a 30 milioni di euro complessivi.

Il diritto di riscatto, come spiegato dalla Juventus nel proprio comunicato, può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' in , la condizione è una: centrare la qualificazione in nella prossima stagione.

Se la squadra di Pirlo dovesse chiudere tra le prime quattro, ipotesi che al momento sembra probabile, McKennie diventerebbe così a titolo definitivo un giocatore bianconero.

La prima richiesta della Juventus riguardava la percentuale di partite che McKennie avrebbe dovuto giocare. I bianconeri volevano rendere obbligatorio il riscatto qualora lo statunitense classe 1998 avesse giocato almeno il 60% delle gare.