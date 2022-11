McKennie e la firma con la Juve: "E' stato pazzesco, quando mi ha chiamato Pirlo non ci potevo credere"

E' il grande giorno degli Stati Uniti che nella serata italiana di lunedì 22 novembre debutteranno ai Mondiali in Qatar sfidando il Galles.

Per molti dei calciatori che compongono la selezione a stelle e strisce si tratta della prima volta in un campionato del Mondo e tra loro c'è anche Weston McKennie.

Il centrocampista di proprietà della Juventus, ha parlato a 'Kwik Goal' pochi giorni prima della partenza alla volta del Qatar raccontando in esclusiva qualche aneddoto legato al suo trasferimento alla Juventus, divenuto ufficiale nell'estate del 2020:

azzesco. Ero seduto sul divano, a casa, in Germania, stavo per partire per il ritiro con lo Schalke e mi ha chiamato Corey dicendomi che c'era un interesse reale della Juve e io non potevo crederci.