McKennie ammonito in Manchester United-Leeds: colpo alla nuca di Fred e accenno di rissa

Il centrocampista statunitense non ha fatto mancare i suoi tratti da lottatore: colpo alla nuca di Fred e giallo ricevuto, con rissa sfiorata.

Impresa sfiorata per il Leeds all'Old Trafford dove, in vantaggio di due goal (uno dei quali realizzato dall'italiano Gnonto), i 'Peacocks' si sono fatti raggiungere sul 2-2: prima gara da titolare per Weston McKennie da quando è stato prelevato dalla Juventus a gennaio.

Il centrocampista americano si è fatto valere soprattutto per le sue doti da lottatore, che però hanno rischiato di inficiare pesantemente sulla partita: al 53' è stato ammonito dall'arbitro Hooper dopo un contrasto fin troppo 'vivace' con Fred.

Sul risultato di 0-2, nel tentativo di recuperare il pallone, McKennie ha rifilato un colpo proibito alla nuca di Fred che, poco dopo, ha tentato di velocizzare la ripresa del gioco battendo subito il calcio di punizione, ma trovando l'opposizione dell'ex Schalke 04.

Un atteggiamento che non ha trovato molto d'accordo Shaw, il quale ha iniziato a spintonare McKennie che, a sua volta, ha replicato con un'altra spinta, ben più vigorosa.

McKennie è stato poi sostituito al 90', riscrivendo in un certo qual modo la storia del calcio a stelle e strisce: nella ripresa, a partire dal 63', ha giocato contemporaneamente assieme ai compagni di nazionale Adams e Aaronson, evento che nelle maggiori leghe europee non si verificava dal 2008 e dal 'Fulhamerica' che poteva schierare Keller, Dempsey e McBride.