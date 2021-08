Mbappé alimenta le voci sul possibile addio al PSG: "La Ligue 1 non è il top"

L'attaccante francese classe 1998, in scadenza tra un anno con il PSG e obiettivo di mercato del Real Madrid, ha parlato in un'intervista a 'Esquire'.

Un sogno da realizzare e un destino segnato. Kylian Mbappé è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain per vestire la maglia del Real Madrid. Un desiderio che per il gioiellino francese potrebbe avverarsi già in questa sessione di mercato.

Il classe 1998 ha parlato ai microfoni della rivista francese 'Esquire', esprimendo il suo punto di vista sull'importanza del gruppo nel raggiungimento degli obiettivi.

"Fin da giovanissimo sono sempre stato negli spogliatoi, ascoltando discorsi tattici e punti di vista diversi, perché il calcio è fatto di punti di vista diversi. Ho imparato ad avere quella tolleranza, e penso che mi abbia aiutato, perché essere un allenatore è mettersi nei panni di qualcun altro. Una squadra di calcio non è un gruppo di amici. Non devi cenare con i tuoi compagni di squadra ogni sera per vincere".

Destinato a raccogliere la loro eredita, il francese ha espresso un giudizio su Cristiano Ronaldo e il suo nuovo compagno di squadra al PSG, Lionel Messi:

"Sono impareggiabili. Hanno infranto tutte le leggi. Le statistiche. Hanno avuto dieci, quindici anni straordinari. Ti confronti sempre con i migliori nel tuo sport. Penso che anche altri giocatori mi stiano guardando. Pochi cambiano posizione come me. Prima c'era un numero nove, o un numero sette. Ho giocato davanti, a sinistra e a destra. Con tutta l'umiltà, non credo che tutti siano capaci di cambiare posizione così ogni anno e mantenere grandi prestazioni ai massimi livelli".

Mbappé ha parlato anche del valore del campionato francese e del suo compagno di squadra Neymar, arrivato all'ombra della Tour Eiffel dopo l'esperienza al Barcellona.