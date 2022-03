Mbappé rischia di saltare Real-PSG: infortunio in allenamento

La supersfida tra Real Madrid e PSG rischia di perdere il protagonista più atteso, nonché il match winner della gara d'andata giocata al Parco dei Principi: Kylian Mbappé.

Il fuoriclasse francese, infatti, è in forte dubbio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid. A frenare il classe 1998 è stato un infortunio patito nell'ultima sessione di allenamento con i parigini a causa di uno scontro con un compagno.

Nelle prossime ore Mauricio Pochettino e lo staff medico del club si confronteranno per monitorare le condizioni dell'attaccante e valutare i margini per una sua convocazione in vista della sfida decisiva in quel di Madrid.

In caso di forfait confermato, il tecnico argentino è pronto a vagliare le alternative a sua disposizione e la soluzione più naturale, a questo punto, sembrerebbe quella di vedere Neymar dal 1', a completare il tridente in salsa sudamericana insieme a Messi e Di Maria.

Per Mbappé, in questa stagione, 34 presenze ufficiali tra campionato e coppe, impreziosite da 24 goal e 17 assist.