Un altro Mbappé per il PSG: esordio in prima squadra per Ethan, fratello di Kylian

Mentre il fratello Kylian sogna la seconda affermazione ai Mondiali, Ethan Mbappé festeggia l'esordio col PSG nell'amichevole contro il Paris FC.

Chi lo conosce bene assicura come le qualità per sfondare ad alti livelli ci siano tutte, magari per seguire le orme del fratello Kylian: Ethan Mbappé non ha ancora compiuto 16 anni (è nato il 29 dicembre 2006) ma può già dire di aver esordito con la prima squadra del PSG.

Con la società parigina, che nel giugno 2021 ufficializzò il rinnovo fino al 30 giugno 2024, Ethan Mbappé ha disputato parte del secondo tempo dell'amichevole vinta col punteggio di 2-1 contro il Paris FC: subentrato al posto di Fabian Ruiz, si è posizionato nella zona nevralgica del campo, suo habitat naturale a differenza del fratello, attaccante puro.

Una prima volta che farà sicuramente piacere a Kylian, la cui concentrazione è gioco forza dedicata all'appuntamento in programma domenica pomeriggio che potrebbe renderlo campione del mondo per la seconda volta consecutiva.

A fare il tifo per lui contro l'Argentina ci sarà, naturalmente, anche il 'piccolo' Ethan, giustamente felice sui social per un debutto così importante che potrebbe sancire l'inizio di una rapida ascesa.

"Sono molto contento per questo debutto tra i professionisti".