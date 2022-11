Mbappé in formato Mondiale: supera Henry ed eguaglia Pelé a 24 anni

Con la doppietta alla Danimarca, la punta del PSG raggiunge la Perla Nera con 7 goal segnati ai Mondiali ad appena 24 anni. Ora punta Fontaine.

Il Mondiale sembra essere la sua competizione. Kylian Mbappé continua a macinare numeri impressionanti in Coppa del Mondo.

Dopo il goal all'esordio contro l'Australia, con la Danimarca l'attaccante francese ha messo a segno una doppietta arrivando complessivamente a tre goal segnati nell'edizione in Qatar dopo sole due partite.

Sommandoli ai 4 segnati a Russia 2018, quando si laurerò campione del mondo con la Francia, il numero di goal segnati ai Mondiali da Mbappé sale a sette a soli 24 anni.

Un score che, a parità di età, gli permette in un colpo solo di superare una leggenda della nazionale francese come Thierry Henry e raggiungere Pelé.

A guidare la classifica dei calciatori con più reti in carriera ai Mondiali c'è Miroslav Klose con 16, seguito da Ronaldo con 15 e Gerd Muller a 14.

Numeri difficili da raggiungere, ma non impossibili. Mbappé giocherà almeno altre due partite in questa edizione qatariota della Coppa del Mondo e considerata la giovane età e la sua qualità, è assai probabile che possa disputare anche quella del 2026 in Usa, Canada e Messico.