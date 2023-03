Mbappé da record: miglior marcatore della storia del PSG

Il centravanti francese supera Cavani e diventa l'uomo ad aver segnato più goal in assoluto con la maglia del club parigino.

Ci ha impiegato meno di cinque anni. Quella del 4 marzo 2023 è una data che segna e riscrive la storia di Kylian Mbappé e del Paris Saint-Germain.

Con la doppietta siglata al Nantes in Ligue 1, il centravanti francese è diventato il miglior marcatore nell'intera storia del club parigino.

Il numero 9 del PSG sale a quota 201, scavalcando così in vetta alla classifica un altro attaccante di primissimo livello: Edinson Cavani.

La differenza tra i due risiede nel fatto che il centravanti uruguaiano ha realizzato 200 goal in tutte le competizioni in 301 partite, ben 55 in meno del collega francese.

Acquistato dal Monaco nell'estate del 2018, Mbappé è diventato in brevissimo tempo uno degli attaccanti più forti d'Europa acquisendo quella dimensione internazionale che si addice a certi profili come il suo.

Già campione del Mondo con la Francia proprio nel 2018, ha sfiorato il bis quattro anni più tardi in Qatar segnando ben tre goal in una finale.

A 24 anni da compiere, Mbappé ha tutte le carte in regola per poter diventare una vera e propria leggenda del calcio. Sempre che non lo sia già.