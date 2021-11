La notte di Mbappé e Benzema: 8 goal, Francia in festa e ai Mondiali

In una serata ingombrante c'era proprio bisogno di una partita così: perché non si riuscirà mai a voltare pagina col passato e con quanto accaduto sei anni fa, ricordato dalla canotta di Griezmann al momento dell'esultanza, ma nei limiti del possibile la Francia festeggia, mettendo da parte quella notte.

Ha archiviato da tempo persino l'eliminazione agli Europei e i tanti dubbi del post: lo ha fatto vincendo la Nations League poche settimane fa a San Siro e qualificandosi ai Mondiali del 2022 oggi, al Parc des Princes. Dove Kylian Mbappé è di casa e fa quel che vuole, ma davvero in tutti i sensi.

C'è un fotogramma ben preciso in cui, alla mezz'ora, un difensore del Kazakistan lo guarda come se avesse visto un alieno correre con le braccia aperte: il campione francese è al terzo goal in 32 minuti. Non c'è storia. La formazione di Didier Deschamps è sì indubbiamente più forte degli ospiti, ma una prestazione del genere spiazza chiunque.

La ripresa si riaggancia in qualche modo a quanto visto a San Siro: in 4 minuti Benzema porta il risultato sul 5-0, chiudendo qualsiasi tipo di discorso. Bastava vincere, oggi, per staccare il pass per il Qatar: diciamo che a mezz'ora dalla fine i tifosi francesi potevano dirsi praticamente certi del proprio destino.

Al 75' c'è gioia anche per Adrien Rabiot, che si iscrive al club di quei giocatori che con il proprio club non riesce proprio a incidere e che in Nazionale rinasce (Aaron Ramsey tra questi, ovviamente).

Ma c'è ancora spazio per altre esultanze: quella di Antoine Griezmann, che come detto dedica il rigore realizzato alle vittime della folle notte del 13 novembre di 6 anni fa, e quella finale di Kylian Mbappé. Ancora lui, senza fine: a mettere a segno un poker storico e a portare la sua Nazionale ai Mondiali. Che festa.