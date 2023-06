Mbappé applaude l'Inter: "Ha messo in difficoltà il City"

Kylian Mbappé ha analizzato la situazione del calcio italiano toccando diversi argomenti legati al pallone nostrano.

In primis, il fuoriclasse francese si è espresso sulla finale di Champions League che ha visto l'Inter arrendersi a Istanbul contro il Manchester City:

La sensazione di un calcio italiano in ripresa è evidenziato anche dalle prestazioni di Fiorentina e Roma, capaci di spingersi sino alle finali di Europa e Conference League.

Fiorentina e Roma dimostrano che si può fare bene anche senza avere i grandi budget di Psg, Manchester City o altri big club europei. Così arrivano giocatori di qualità. Seguo la Serie A fin da bambino. Di certo Ronaldo ha portato nuova attenzione per un campionato sempre molto tattico, ma dove il livello generale si è alzato molto. Può essere l’inizio di un nuovo ciclo ascendente".

Mbappé ha speso un pensiero anche per Silvio Berlusconi, scomparso nella giornata di lunedì a 86 anni:

Le mie condoglianze ai suoi familiari. E’ una grande perdita per tutto il calcio, è stato un presidente emblematico che costruì il grande Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero i tifosi gli renderanno un omaggio all’altezza".

Certo, resterà sempre qualche razzista, ma serve più solidarietà tra i giocatori e non pensarci solo quando capita a te. Per Lukaku, i giocatori di Inter e Juve dovevano uscire: non c’è rivalità che tenga. Il razzismo va oltre il calcio. Anche le istituzioni devono cambiare: se sono lassiste, facilitano tali comportamenti. Vanno cambiate le regole. Da capitano della Francia sarà un tema su cui mi batterò. Serve svegliare le coscienze di tutti"