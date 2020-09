Times - Mbappé verso l'addio al PSG nel 2021: lo ha comunicato al club

Kylian Mbappé ha comunicato al Paris Saint-Germain di prendere in considerazione le offerte che arriveranno per lui, la prossima estate.

Potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia del per Kylian Mbappé. Il calciatore francese era già in odore di partenza in questa sessione di calciomercato, ma alla fine ha deciso di restar ein . Per ora...

Come riportato dal 'Times', infatti, Kylian Mbappé ha informato il Paris Saint-Germain che intende partire alla fine di questa stagione per proseguire la sua carriera altrove. Il 21enne nazionale francese dovrebbe avere solo due opzioni davanti a sé: la o la Premier League.

Mbappé fino ad ora ha rifiutato più volte la corte del e del . E potrebbero essere proprio queste due le squadre indiziate ad accaparrarsi Mbappé nella prossima stagione.

Altre squadre

C'è da capire anche come si comporterà il , che potrebbe anche far valere il contratto in essere, in scadenza nel 2022. Anche se, proprio per questo, potrebbe vendere Mbappé prima che il suo cartellino svaluti troppo.