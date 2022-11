Mazzocchi va ko: per l'esterno della Salernitana infortunio al collaterale destro

L'esterno della Salernitana ha riportato un serio infortunio al ginocchio con la nazionale e verrà operato. Stop di almeno due mesi.

Brutte notizie per la Salernitana. Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo destro, ha riportato la rottura del legamento collaterale del ginocchio destro.

A riferire sulle sue condizioni è lo stesso club campano, che sul proprio sito internet e sui suoi canali ufficiali social ha rilasciato un comunicato relativo al proprio calciatore.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento".

Il calciatore si è infortunato in allenamento con la nazionale italiana durante un allenamento prima della sfida contro l'Austria.

Mazzocchi non sarà dunque a disposizione del tecnico Davide Nicola per la ripresa del campionato prevista il 4 gennaio, quando la Salernitana affronterà il Milan all'Arechi alle 12:30.

In questa stagione, il difensore ha totalizzato 15 presenze in Serie A, segnando anche due goal. Il suo rientro è previsto per il mese di marzo.