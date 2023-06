Calciomercato.com - Mazzocchi vicino alla Juventus: alla Salernitana 4 milioni più Nicolussi Caviglia

La Juve sarebbe vicina all'acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana: operazione da 4 milioni più il cartellino di Nicolussi Caviglia.

Dopo la conferma in panchina di Massimiliano Allegri, giunta attraverso l'ad Scanavino, la Juventus pensa già al mercato estivo. Come riporta 'Calciomercato.com', i bianconeri sarebbero vicini a Pasquale Mazzocchi.

Un blitz a sorpresa, quello per l'esterno napoletano di proprietà della Salernitana: ai granata, qualora andasse in porto l'operazione, finirebbero 4 milioni di euro ed il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia (in prestito da gennaio al club di Iervolino dopo la prima metà della stagione trascorsa al Sudtirol).

Classe 1995, Mazzocchi è arrivato alla Salernitana nella finestra trasferimenti invernale del 2022 dal Venezia ed è diventato a stretto giro uno dei beniamini dei tifosi, grazie alle ottime prestazioni fornite nella cavalcata salvezza della passata stagione che gli sono valse fascia da capitano e convocazione in Nazionale. Poi la rottura del crociato patita lo scorso novembre, che ha frenato l'ascesa del laterale destro (in grado di agire anche a sinistra) tornato però a pieno regime nella seconda parte di questo campionato.

Pochi giorni fa Mazzocchi aveva annunciato il suo addio ai granata con un post Instagram: la Juve, adesso, potrebbe diventare il nuovo lido dove approdare e compiere il definitivo salto.