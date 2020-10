Maxime Lopez al Sassuolo, è ufficiale: arriva dal Marsiglia in prestito

Il Sassuolo rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo di Maxime Lopez, che saluta il Marsiglia per vestire in prestito la maglia neroverde.

Colpo sul gong anche per il , che rinforza il proprio centrocampo con un innesto di qualità: dal arriva Maxime Lopez, profilo a lungo corteggiato dalla dirigenza neroverde cresciuto nel settore giovanile del club francese.

I neroverdi hanno depositato il contratto del classe '97, che sbarca in a titolo temporaneo: regista dotato di ottima qualità, non strutturato fisicamente ma capace di dettare i tempi della manovra. Caratteristiche funzionali al gioco di De Zerbi, che chiedeva al club nuove alternative in quella zona del campo.

Nonostante la giovane età Lopez gioca stabilmente nel Marsiglia in prima squadra già da quattro anni: ora la nuova avventura in Emilia, dove resterà almeno una stagione.