Maxi Lopez al Crotone, è arrivato: manca solo l'ufficialità

Dopo l'addio al Vasco da Gama, Maxi Lopez firmerà con il Crotone da svincolato: avventura in Serie B per l'ex Milan.

Voleva tornare a tutti i costi in , disposto ad accettare anche una squadra di Serie B. E così è stato:è arrivato a per le visite mediche e firmare il suo contratto con i calabresi dopo l'addio, da svincolato, al Vasco da Gama.

Classe 1984, Maxi Lopez nelle ultime settimane ha ricevuto proposte anche da altri club brasiliani e dalla , ma la volontà di tornare in Italia per diversi motivi, calcistici e non, era troppo forte. Ora manca solo l'ufficialità per vederlo vestire la maglia del Crotone.

Il club calabrese è dunque in procinto di acquistare un bomber d'esperienza per tentare nuovamente il ritorno in dopo la retrocessione del 2017: Maxi Lopez osserverà i nuovi compagni in azione nel primo match di Serie A contro il , prima di lavorare in vista del secondo turno di campionato.

Per Maxi Lopez si tratta della prima esperienza in una seconda serie, dopo aver giocato sempre nelle Serie A dei vari paesi ( , , , Italia, ) con qualche apparizione tra Champions, e Libertadores dal 2003 ad oggi.

Il Crotone sarà di fatto la quinta squadra italiana di Maxi Lopez dopo Catania, , , , e : il miglior score rimane quello dei primi cinque mesi a Catania, dove riscì a realizzare undici reti in appena diciasette presenze.

Ora la prova Crotone, per dimostrare di poter dire ancora la sua.