Maxi Lopez al Crotone, adesso è ufficiale: colpaccio in Serie B

Super acquisto per il Crotone in Serie B: è ufficiale l'arrivo dello svincolato Maxi Lopez. Il 35enna argentino ha firmato sino a giugno.

Da suggestione a realtà: Maxi Lopez è un nuovo giocatore del , c'è l'annuncio ufficiale.

Il 35enne attaccante argentino, svincolato dopo l'esperienza al Vasco da Gama, ha firmato un contratto di un anno con scadenza a giugno 2020.

La parentesi brasiliana di Maxi Lopez non è stata affatto negativa, con un bilancio finale di 9 goal in 24 presenze. L'ultima esperienza in risale al 2018, quando ha vestito la maglia dell' .

Un anno dopo Maxi Lopez è voluto tornare in , stavolta ripartendo dalla Serie B, con l'obiettivo di riconquistare la massima serie con il Crotone.