Maxi Lopez vicino all'acquisto del Birmingham: operazione da 50 milioni di euro

L'ex attaccante è vicino all'acquisto del Birmingham in tandem con l'imprenditore Christian Codoma: affare complessivo da 50 milioni di euro.

Dopo il ritiro dalla scena agonistica avvenuto al termine della stagione 2020/21, in seguito all'esperienza in Serie C con la maglia della Sambenedettese, si è sempre avuto il sentore che l'avventura di Maxi Lopez nel calcio potesse continuare anche sotto un'altra veste.

Sensazione confermata dai rumors, sempre più frequenti, su un suo possibile ingresso all'interno del Birmingham: secondo quanto riportato da 'TyC Sports', l'argentino sarebbe addirittura vicino all'acquisto dello storico club inglese in cooperazione con l'imprenditore Christian Codoma.

Già nota l'entità della somma necessaria per rilevare la maggioranza della società attualmente militante in Championship, la seconda divisione del calcio inglese: affare da 50 milioni di euro che finirebbero nelle casse dell'attuale patron, il cinese Paul Suen, a capo della Birmingham Sports Holdings Limited che amministra il club.

In caso di fumata bianca, Maxi Lopez diverrebbe il secondo argentino della storia a possedere una squadra di calcio in Europa, dopo Christian Bragarnik che attualmente è alla guida dell'Elche in Spagna.

Per l'ex Barcellona si prospetterebbe una mole di lavoro non indifferente per risollevare il Birmingham dai bassifondi della Championship, dopo aver seriamente rischiato la retrocessione in League One nella scorsa stagione.