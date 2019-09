Matuidi via dalla Juventus? Martusciello: "Sarebbe un fulmine a ciel sereno"

Dopo Juventus-Napoli, Giovanni Martusciello ha parlato anche della situazione di Matuidi: "Somiglia a me quando giocavo, mi ci sono affezionato".

Alla fine, Giovanni Martusciello e Maurizio Sarri hanno scelto Blaise Matuidi. E il centrocampista francese, contro il , se l'è cavata anche piuttosto bene nonostante le voci di un addio alla , proprio agli sgoccioli del calciomercato, non si siano ancora smorzate.

Da un tentativo a sorpresa dell'Inter a un ritorno di fiamma del : per Matuidi si sono aperte diverse porte. Ma il mancino è ancora lì, in mezzo al campo, a cucire e ripartire. E Martusciello, come confessato nella conferenza post partita, spera vi rimanga anche dopo la chiusura del mercato in programma domani sera.

"Il mercato non compete a me, non so perché sia stato sul mercato. Matuidi ha una straordinaria generosità che mette al servizio della squadra, ma oggi ha messo anche qualità. Da parte mia, una sua partenza sarebbe un fulmine a ciel sereno. Somiglia a me quando giocavo, mi ci sono affezionato".

Insomma, Matuidi sul mercato ci è stato veramente e forse c'è ancora. Nelle prossime ore, tutto sarà più chiaro. Intanto, come detto, il francese è sceso in campo dall'inizio contro il Napoli, offrendo una bella prestazione per buona parte della gara.

Nel post partita, poi, Matuidi ha postato un tweet emblematico sul proprio profilo Twitter, con il solito hashtag nel quale si identifica il motto della Juventus: #Finoallafine. Anche del mercato.