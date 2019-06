Matrimonio Sergio Ramos, le regole per gli invitati: vietati cellulari e... bambini!

Sergio Ramos il 15 giugno sposerà Pilar Rubio, regole ferree per il matrimonio: uomini in tight, alle donne vietati abiti di vari colori.

Il grande giorno si avvicina per Sergio Ramos che il prossimo 15 giugno sposerà Pilar Rubio , sua compagna da ormai sei anni e madre dei suoi figli.

Il matrimonio si svolgerà di pomeriggio nella Cattedrale di , città in cui Sergio Ramos ha mosso i primi passi della sua carriera da calciatore. Come riporta 'AS' la coppia ha già distribuito circa 400 inviti ma tutti dovranno attenersi alle rigide regole stabilite dagli sposi.

A partire dal vestiario: gli uomini infatti dovranno indossare obbligatoriamente un tight, mentre alle donne sono vietati abiti bianchi, neri, verdi, arancioni, rosa o rossi.

Inoltre al matrimonio non potranno partecipare i minori di 18 anni, esclusi ovviamente i tre figli della coppia che anzi faranno i paggetti e porteranno gli anelli ai genitori.

Tutti gli invitati sono pregati di lasciare a casa o nelle rispettive borse i cellulari per salvaguardare la privacy. In ogni caso avranno a disposizione una stanza per eventuali chiamate d'emergenza .

Durante la festa, che si terrà nella tenuta di Sergio Ramos, dovrebbe esibirsi il gruppo rock australiano AD/DC che avrebbe accettato l'invito in cambio di 1 milione di euro.

Infine gli sposi hanno rifiutato i regali di nozze, invitando tutti a fare una donazione all'UNICEF di cui lo stesso Sergio Ramos è da tempo testimonial.