Mastour pronto a tornare in Italia: accordo con la Reggina

La Reggina punta su Hachim Mastour: per l'ex Milan è pronto un contratto triennale. Nelle prossime ore l'ufficialità.

I palleggi con Neymar e le doti da giocoliere lo avevano portato alla ribalta prima di una discesa nell'oblio non prevedibile: la parabola di Hachim Mastour sta per arricchirsi di un nuovo capitolo dopo tanti anni passati in sordina.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato da 'Sky Sport', l'italiano naturalizzato marocchino sta per tornare nel Belpaese: accordo per un triennale con la Reggina, club militante nel girone C della terza serie. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità dell'operazione.

Per i calabresi si tratta di una scommessa, in virtù delle ultime esperienze decisamente negative di Mastour: il lo cedette in prestito al Malaga e allo Zwolle, senza mai lasciare il segno come avrebbe voluto. Da qui il ritorno a Milano e la firma, da svincolato, con il Lamia: anche in Grecia, però, va tutto per il verso sbagliato.

A Reggio Calabria avrà l'opportunità di giocare con gente esperta come German Denis e Reginaldo, che lo guideranno in questa nuova avventura calabrese: una delle ultime chances per Mastour che, nonostante abbia ancora appena 21 anni, non ha mai dimostrato in pieno di valere quei giudizi entusiastici che accompagnarono l'inizio della carriera.