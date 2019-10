Mastour alla Reggina, lunedì l'annuncio: "Sono onorato"

Hachim Mastour è quasi ufficialmente un giocatore della Reggina. L'ex milanista Taibi: "Può diventare un grande calciatore".

Hachim Mastour sta per tornare, seppur non dalla porta principale: ripartirà dalla Serie C, dalla Reggina che ha deciso di regalargli una nuova chance dopo le esperienze da dimenticare tra e Grecia.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di lunedì dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte della società calabrese, seconda in campionato ad una sola lunghezza dal Potenza capolista.

Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, Mastour si è detto onorato di poter entrare a far parte della famiglia reggina che, in questa stagione, nutre grandi ambizioni di classifica.

"Onorato di entrare a far parte di una grande squadra come la Reggina".

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi - peraltro con un passato al come Mastour - ha dichiarato ai microfoni di 'Tuttosport' di avere fiducia nelle qualità del nuovo acquisto che dovrà avere un ruolo di prim'ordine nella scalata verso la promozione in Serie B.