Massara lascia il Milan: è ufficiale, incarico concluso

La società rossonera comunica che l'incarico di Frederic Massara come direttore sportivo del Milan è ufficialmente concluso.

La rivoluzione è compiuta. Dopo il traumatico divorzio con Paolo Maldini, il Milan saluta anche Frederic Massara che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della società rossonera negli ultimi quattro anni.

L'annuncio ufficiale è stato dallo stesso Milan tramite una stringata nota.

"AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni".

Massara chiude così la sua esperienza in rossonero, dopo aver già lavorato a lungo come braccio destro di Walter Sabatini tra Palermo e Roma. In giallorosso ha ricoperto per un breve periodo anche il ruolo di direttore sportivo. In attesa di una nuova avventura.

Il Milan, invece, riparte da Giorgio Furlani, nominato amministratore delegato a novembre 2022 in sostituzione di Ivan Gazidis, dal quale passeranno tutte le prossime mosse sul calciomercato. Insieme a lui avrà maggiori poteri Geoffrey Moncada, attuale capo dello scouting.

Non solo, Cardinale si rivolgerà sempre di più al mondo del 'player trading' e ad uno dei suoi guru, quel Billy Beane che ha saputo rivoluzionare il baseball. Sarà intensificata anche la collaborazione con Luke Bornn, co-fondatore della società di analisi dei dati che ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita del Tolosa.