Masina verso il ritorno in Italia: l'Udinese è un'opzione concreta

L'infortunio di Buta costringe l'Udinese a tornare sul mercato: il ruolo di vice-Udogie potrebbe toccare a Masina, in uscita dal Watford.

"Udinese Calcio comunica che stamane Leonardo Buta è stato operato, presso la clinica Villa Stuart di Roma, per la riduzione di una frattura alla tibia destra occorsa in allenamento. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo. A Leonardo un grande bocca al lupo per un pronto recupero".

Con questa nota del 12 luglio, l'Udinese ha annunciato il terribile infortunio occorso a Leonardo Buta, nuovo acquisto proveniente dal Braga che rischia già di compromettere seriamente una stagione ancora nemmeno iniziata con i canonici match ufficiali.

Una pessima notizia per Andrea Sottil, che ha dunque perso all'improvviso il vice-Udogie sulla fascia sinistra: facile credere che l'Udinese torni sul mercato in entrata per colmare il buco apertosi in quella zona di campo, e potrebbe farlo attraverso una vecchia conoscenza della Serie A.

Come riportato da 'UdineseBlog', gli ottimi rapporti col Watford (altra società di proprietà della famiglia Pozzo) potrebbero portare ad Udine Adam Masina, in Inghilterra dal 2018 quando venne ceduto dal Bologna.

L'italo-marocchino sarebbe un rinforzo ideale per agire da riserva di Udogie, titolare inamovibile al netto delle sirene di mercato che da tempo lo interessano: nelle prossime ore potrebbero andare in scena visite mediche e firma sul contratto.