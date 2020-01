Masiello è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa: lascia l'Atalanta

Andrea Masiello lascia l'Atalanta dopo nove stagioni: il difensore viareggino ritorna al Genoa in via definitiva.

Finisce la lunga storia d'amore fra Andrea Masiello e l' . Il difensore classe '86 dopo nove stagioni in cui ha dato tutto per la causa, lascia Bergamo per tornare in liguria, dove riabbraccerà il .

Il club ligure ha annunciato sui propri canali social di aver raggiunto un accordo con la 'Dea' per il passaggio a titolo definitivo di Andrea Masiello.

