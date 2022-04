Che mascotte è stata scelta per Qatar 2022?

Il Mondiale di Qatar 2022 sta attivando. Prima Coppa del Mondo 'invernale', con inizio a novembre e conclusione a pochi giorni dal Natale, vedrà 32 squadre come di consueto confrontarsi per provare a conquistare il torneo più importante del calcio. L'Italia, come noto, non sarà presente causa mancata qualificazione.

I padroni di casa del Qatar, paese organizzatore dle torneo, partecipa ai Mondiali per la prima volta nella propria storia. Un'assegnazione contestata per diversi motivi, ma alla fine effettiva e ormai alle porte. Una Nazionale e una nazione tutta da scoprire.

MONDIALI 2022, LA MASCOTTE UFFICIALE

Dopo il lupo scelto per Russia 2018, il Qatar ha optato per una razza come mascotte ufficiale per i Mondiali organizzati all'interno dei propri confini. Il nome della razza è La'eeb, parola araba che significa giocatore fortissimo. Secondo la storia creata dall'organizzazione, appartiene al multiverso, un universo parallelo indescrivibil in cui: tutti sono invitati a interpretare come appare.

Khalid Ali Al Mawlawi, vicedirettore generale, marketing e comunicazione dei Mondiali, si è detto fiducioso che La'eeb possa diventare un simbolo:

"Siamo sicuri che i tifosi di tutto il mondo adoreranno questo personaggio divertente e giocoso. La'eeb svolgerà un ruolo fondamentale nel coinvolgere fans giovani e meno giovani nell'esperienza della Coppa del Mondo FIFA del Qatar".

Per la mascotte La'eeb si è creata una storia particolare: la razza dei Mondiali 2022 proviene da un mondo parallelo in cui vivono le mascotte dei tornei. È un mondo in cui idee e creatività sono alla base di personaggi che vivono nella mente di tutti.

LE MASCOTTE NELLA STORIA DEI MONDIALI