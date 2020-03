Martins torna a giocare dopo quasi 2 anni: è fatta con lo Shanghai Shenhua

Un periodo di riposo 'forzato', ora una nuova chance di rinascita: Obafemi Martins è tornato dopo due anni passati in naftalina e senza una squadra che gli avesse offerto uno straccio di contratto.

L'attaccante nigeriano, come riportato da 'Titan Sports', sarà un giocatore dello Shanghai Shenhua: si tratta di un ritorno dopo l'esperienza vissuta dal 2016 al 2018, anno in cui rimase svincolato.

L'ex è sbarcato in con una mascherina, forma precauzionale per contrastare il Coronavirus che nel Paese asiatico non è più l'avversario letale dei mesi scorsi.

Obafemi Martins returned to Shanghai a year after departure. The 35-year-old Nigerian striker is set to sign another contract with Shanghai Shenhua, where he played between 2016 and 2018. Under Choi Kang-hee, he is expected to replace Odion Ighalo as Kim Shin-wook's substitute. pic.twitter.com/uJ7wBoKHt7