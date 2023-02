Martinez torna sulla polemica con Mbappé: "Lui deve pensare che io sia la sua bambola"

Il portiere getta acqua sul fuoco dopo le polemiche per la bambola col volto di Mbappé: "Mi ha segnato 4 goal, non potrei mai prenderlo in giro".

Aveva fatto parecchio discutere il gesto di Emiliano Martinez durante i festeggiamenti in Argentina per la conquista della Coppa del Mondo: il portiere dell'Aston Villa era stato immortalato assieme ad un bambolotto col volto di Mbappé, uno dei tanti sfottò andati in scena in quelle celebrazioni festose. Una polemica smorzata dallo stesso estremo difensore argentino, intervistato da 'France Football': un ritrovamento del tutto casuale, con tanto di elogio nei confronti del fuoriclasse del PSG. "Le persone ci hanno lanciato diverse bambole e ad un certo punto mi sono ritrovato ai piedi quella con la faccia di Mbappé, così l'ho raccolta, mostrata per un paio di secondi e poi rilanciata. Mi faceva ridere, tutto qui. Non potrei mai prenderlo in giro: mi ha segnato quattro goal, tutti in finale. E' lui che deve pensare che io sia la sua bambola". I cori contro un giocatore sono indicativi della forza dello stesso secondo Martinez, sicuro che Mbappé porterà a casa diversi Palloni d'Oro: ma soltanto dopo il ritiro di Messi. "Nel 2018, quando la Francia vinse contro di noi, ricordo che c'erano canzoni su Messi. E' sempre così: se una squadra batte il Brasile, ad esempio, ci saranno dei cori su Neymar. Non ho assolutamente nulla di personale contro Mbappé: se si canta su di lui o su Neymar, significa che sono entrambi forti. Dopo il ritiro di Messi vincerà tanti Palloni d'Oro, ne sono sicuro".