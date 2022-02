Incredibile Martinelli: prende due gialli nella stessa azione e viene espulso

Serata agrodolce per l'Arsenal, che ottiene tre punti vitali in ottica lotta per la Champions in Premier League ma perde Gabriel Martinelli.

L'attaccante brasiliano è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio per molti versi bizzarro al 'Molineux', casa del Wolverhampton: l'arbitro Oliver lo ha espulso estraendo due cartellini gialli in rapidissima successione, arrivati per punire altrettanti falli commessi... all'interno della stessa azione.

Martinelli ha infatti prima ostacolato irregolarmente la rimessa laterale di Podence e, qualche secondo più tardi, si è lanciato a caccia di Chiquinho, stendendolo senza troppi complimenti.

Oliver non ha esitato nel mostrargli per due volte il cartellino giallo, gesto che non si vede tutti i giorni sui campi da calcio. Alla fine l'Arsenal è riuscito comunque a portare a casa la massima posta in palio, grazie alla rete del difensore Gabriel nel primo tempo.