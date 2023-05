L'allenatore croato, terzo in Ligue 1, esclude Payet e Tavares dalla trasferta di Lilla: per il numero 10 la stagione potrebbe essere già finita.

Igor Tudor va a sfidare il Lille senza Nuno Tavares e Dimitri Payet. Per scelta.

Terzo in classifica a 2 punti dal Lens, il Marsiglia dell'allenatore croato si recherà sul campo del Lille questa sera per la 36ª giornata di Ligue 1. Il tecnico è pronto a dare battaglia pur senza Tavares e Payet, rimasti a casa non inclusi nella lista dei convocati del club.

Secondo quanto riporta RMC Sport, quella di Tudor sarebbe una scelta puramente punitiva legata all'atteggiamento dei diretti interessati, che stamane non hanno volato con la squadra. L'allenatore, nello specifico, non avrebbe apprezzato l'atteggiamento avuto dai due durante gli allenamenti in settimana e in un momento determinante della stagione.

Tavares e Payet, infatti, non sono né infortunati né hanno acciacchi fisici. Per Payet, in particolare, la scelta sembra ancor più sorprendente viste non soltanto le recenti prestazioni del giocatore (due goal nelle ultime due partite), ma anche la squalifica che pende sulla sua testa.

Per il numero 10, infatti, la stagione potrebbe essere già finita: la commissione disciplinare della Professional Football League ha imposto al calciatore una sospensione di tre partite ferme e due sospese dopo lo schiaffo rifilato a Cahuzac, allenatore in seconda del Lens, durante la partita del 6 maggio scorso. La sanzione entrerà in vigore da martedì 23 maggio, ponendo di fatto fine alla stagione del fantasista.

L'OM ha già annunciato che presenterà ricorso. Intanto, nell'attesa, ci ha pensato Tudor stesso a chiudere virtualmente in anticipo la stagione di Payet. Questa scelta solleverà interrogativi sul futuro del calciatore 36enne a Marsiglia.