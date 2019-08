Marsiglia-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Altra amichevole di prestigio per il Napoli, stavolta l'avversario è il Marsiglia: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Prosegue il ciclo di amichevoli di lusso del : dopo il rotondo successo contro il a Edimburgo, gli azzurri sfidano il prima di recarsi negli per il doppio incrocio col .

Il 3-0 con cui il Napoli ha travolto i campioni d'Europa in carica in ha dato un'iniezione di entusiasmo notevole agli uomini di Ancelotti, reduci da test non proprio convincenti durante il ritiro di Dimaro dove - a parte il 5-0 al Feralpisalò - erano maturati un ko per 2-1 col e il pirotecnico 3-3 contro la .

Il Marsiglia, guidato in panchina da Andrè Villas-Boas dopo l'addio di Rudi Garcia, si conferma ambizioso ma viene da un'ultima stagione partita sotto ben altre aspettative e culminata con un quinto posto che non consentirà all'OM di partecipare alle coppe europee.

Tutto su Marsiglia-Napoli: dalle formazioni a dove poter vedere la sfida in tv e streaming.

MARSIGLIA-NAPOLI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Marsiglia-Napoli DATA 4 agosto 2019, ore 21:00 DOVE Stadio Velodrome, Marsiglia TV Sky STREAMING -

ORARIO MARSIGLIA-NAPOLI

L'amichevole tra Marsiglia e Napoli si gioca domenica 4 agosto 2019 allo stadio Velodrome di Marsiglia, in : calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Marsiglia-Napoli verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky in Pay per View e soltanto sul satellite: per poter assistere alla gara, basterà andare su Prima Fila ed acquistare l'evento al costo di 10 euro selezionando l'apposita voce. Dopodichè, occorrerà seguire le istruzioni che appariranno sulla vostra televisione.

A differenza dei match trasmessi sui canali calcio da Sky, l'amichevole tra Marsiglia e Napoli non sarà visibile in : su SkyGo, infatti, non risultano disponibili gli eventi in Pay per View.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire in diretta testuale i migliori momenti di Marsiglia-Napoli: dal prepartita alle formazioni, fino al live minuto per minuto, restate sulle nostre pagine per non perdervi nulla dell'amichevole del 'Velodrome'.

Così come avvenuto contro il Liverpool, col Marsiglia Ancelotti dovrebbe schierare il Napoli col 4-2-3-1: Meret occuperà i pali, a destra Di Lorenzo vince d'ufficio il ballottaggio con Malcuit, visto che il francese non al meglio è rimasto a Napoli. Al centro della difesa Manolas insieme ad uno tra Chiriches o Maksimovic, a sinistra Ghoulam se la gioca con Mario Rui.

Callejon dovrebbe tornare nel suo ruolo di esterno destro sulla trequarti insieme a Mertens e Insigne, Milik centravanti, in mediana Zielinski con Gaetano (anche se morde il freno il nuovo arrivato Elmas).

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi; Lopez, Strootman, Sanson; Sarr, Germain, Payet.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.