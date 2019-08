DIRETTA: Marsiglia-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

- sarà visibile su Sky ma soltanto in Pay per View e sul satellite (non è prevista la trasmissione sui canali del digitale terrestre): chi vorrà vedere l'incontro, potrà acquistarlo andando su Primafila e selezionando l'evento di riferimento al costo di 10 euro, per poi seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo.

Non sarà possibile, invece, guardare la partita in . Né su Sky Go, né su Now TV.

Noi di Goal seguiremo la diretta testuale della partita, su questa pagina. Aggiornamenti durante tutto il giorno, fino al calcio d'inizio della gara alle ore 21.