Corriere dello Sport - Il Marsiglia in pole per Milik: pronti 10 milioni

Il Marsiglia punta con decisione Arek Milik. Il club transalpino è pronto a mettere sul piatto dieci milioni per superare la concorrenza.

Come già accaduto la scorsa estate, Arkadiusz Milik potrebbe ritagliarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato. Come è noto, nei mesi scorsi tutte le trattative intavolate non hanno portato ad alcuna fumata bianca, ma non è escluso che la cosa invece possa accadere a breve adesso.

L’attaccante polacco infatti si trova davanti ad un bivio: restare escluso dal progetto e aspettare il termine della stagione per scegliersi una nuova destinazione da svincolato, o trasferirsi da subito al fine di guadagnarsi sul campo una convocazione per i prossimi Europei.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, le pretendenti per Milik di certo non mancano e, tra tutte ce ne è una da considerare al momento in pole position: il .

Il club transalpino è alla ricerca di un centravanti ed ha individuato proprio nel polacco l’elemento giusto per rafforzare in maniera decisa il suo reparto avanzato. L’OM, pur di riuscire a far suo Milik, è disposto a mettere sul tavolo circa 10 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti anche eventuali bonus.

Per il Napoli è questa l’offerta al momento più allettante tra quelle arrivate, ma l’ultima parola spetterà ovviamente al giocatore, che sarà chiamato a decidere se accettare o meno.

Nei giorni scorsi si è parlato anche dell’opzione , ma i Colchoneros non sarebbero pronti a spingersi fino ad un’offerta di questo tipo, e il Napoli non è disposto a ‘regalare’ il cartellino di un giocatore con il quale i rapporti sono tesi da tempo.