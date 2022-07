Marsiglia-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan fa visita al Marsiglia per il quarto test amichevole della sua estate: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

MARSIGLIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Marsiglia-Milan

Marsiglia-Milan Data: 31/07/2022

31/07/2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Antipasto di Champions League per il Milan che fa visita al Marsiglia di Igor Tudor.

I campioni d'Italia in carica scendono in campo per la quinta amichevole di questo primo scorcio estivo: i rossoneri hanno sin qui collezionato tre vittorie contro Lemine Almenno, Colonia e, ultima in ordine cronologico contro il Wolfsberger. I ragazzi di Pioli hanno sin qui incassato una sola sconfitta con gli ungheresi del Zalaegerszegi.

Al 'Velodrome', il Diavolo affronta il nuovo Marsiglia dell'ex tecnico del Verona, chiamato a rimpiazzare l'uscente Jorge Sampaoli. Nell'ultima stagione l'OM ha chiuso secondo in Ligue 1 alle spalle del PSG campione di Francia.

Una piazza d'onore valsa il ritorno alla fase a gironi di Champions League dopo una stagione di digiuno da massima competizione continentale.

Nelle prime quattro uscite prestagionali, il Marsiglia ha ottenuto due vittorie contro Marginane Gignac e Middlesbrough, un pareggio con il Betis e un ko con il Norwich.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Marsiglia-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MARSIGLIA-MILAN

Marsiglia-Milan sarà disputata al 'Velodrome' di Marsiglia domenica 31 luglio 2022. Calcio d'inizio previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE MARSIGLIA-MILAN IN TV

La sfida tra Marsiglia e Milan verrà proposta in diretta tv e in chiaro da Sportitalia, al canale 60 del Digitale Terrestre oppure scaricando l'app su una smart tv o grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

MARSIGLIA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Sportitalia consentirà di seguire Marsiglia-Milan anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare la relativa app su smartphone e tablet, oppure collegarsi tramite pc o notebook al portale ufficiale di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA-MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic.